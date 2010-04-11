Шримад-бхагаватам 11.4.10
Текст
свауко вилан̇гхйа парамам̇ враджата̄м̇ падам̇ те
на̄нйасйа бархиши балӣн дадатах̣ сва-бха̄га̄н
дхатте падам̇ твам авита̄ йади вигхна-мӯрдхни
Пословный перевод
тва̄м — Ты; севата̄м — тем, кто служит; сура-кр̣та̄х̣ — причиненные полубогами; бахавах̣ — множество; антара̄йа̄х̣ — беспокойств; сва-оках̣ — их обителей (планет полубогов); вилан̇гхйа — следуя мимо; парамам — высшей; враджата̄м — которые движутся; падам — к обители; те — Твоей; на — нет таких; анйасйа — для других; бархиши — в жертвоприношениях; балӣн — подношения; дадатах̣ — для того, кто дает; сва-бха̄га̄н — их долю (полубогов); дхатте — (преданный) ставит; падам — свою стопу; твам — Ты; авита̄ — защитник; йади — потому что; вигхна — беспокойству; мӯрдхни — на голову.
Перевод
«Полубоги чинят множество препятствий тем, кто поклоняется Тебе в надежде миновать временные обители полубогов и попасть в Твою высшую обитель. Тот, кто подносит полубогам причитающиеся им дары, проводя жертвоприношения, не сталкивается с подобными трудностями. Но, поскольку Ты собственноручно защищаешь Своего преданного, он наступает на голову любому препятствию, воздвигнутому полубогами на его пути».
Комментарий
Полубоги во главе с Камадевой, богом любви, признаю́т, что нанесли оскорбление лотосным стопам Нары- Нараяны Риши, Самого Господа, и говорят в этом стихе о том, насколько ничтожны полубоги по сравнению с Верховным Господом. Так же, как фермер обязан платить правителю налоги, отдавая ему определенный процент прибыли от ведения хозяйства, каждый человек должен отдавать определенную часть своего материального имущества полубогам, проводя жертвоприношения. В «Бхагавад-гите», однако, Господь объясняет, что полубоги — это Его слуги и что на самом деле Он Сам, посредством полубогов, посылает людям все награды и благословения. Майаива вихита̄н хи та̄н. Несмотря на то что вайшнаву, верному слуге Господа, не нужно поклоняться полубогам, полубоги, гордые своим высоким с материальной точки зрения положением, порой негодуют, заметив в ком-то горячую преданность Господу, и пытаются устроить все так, чтобы вайшнав пал. Об этом сказано в данном стихе: сура-кр̣та̄ бахаво ’нтара̄йа̄х̣. Однако далее полубоги признаю́т, что преданных защищает Сам Кришна. На самом деле для искреннего преданного любые так называемые препятствия служат стимулом к дальнейшему духовному росту.
Полубоги говорят здесь: «Дорогой Господь, мы наивно полагали, будто можем смутить Твое сознание своими дурацкими трюками. Но по Твоей милости даже Твои верные слуги не обращают на нас особого внимания. Так разве станешь Ты принимать всерьез наши выходки?» Чтобы подчеркнуть отсутствие сомнений в том, что Кришна всегда защищает Своих преданных, здесь используется слово йади. Искренний преданный, который проповедует славу Господа, может встретить много препятствий на своем пути, но они лишь усиливают его решимость. Поэтому, по словам Шрилы Дживы Госвами, нескончаемые препятствия, которые чинят вайшнавам полубоги, превращаются в ступеньки огромной лестницы, по которой преданный неуклонно поднимается обратно в царство Бога. Есть еще один похожий стих (Бхаг., 10.2.33):
бхраш́йанти ма̄рга̄т твайи баддха-саухр̣да̄х̣
твайа̄бхигупта̄ вичаранти нирбхайа̄
вина̄йака̄нӣкапа-мӯрдхасу прабхо
«О Мадхава, Верховная Личность Бога, повелитель богини процветания, даже если преданные, исполненные любви к Тебе, сходят с пути преданного служения, они падают не так, как непреданные, ибо Ты все равно защищаешь их. Благодаря этому они бесстрашно шествуют по головам своих противников и продолжают совершенствоваться в преданном служении».