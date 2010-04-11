Полубоги во главе с Камадевой, богом любви, признаю́т, что нанесли оскорбление лотосным стопам Нары- Нараяны Риши, Самого Господа, и говорят в этом стихе о том, насколько ничтожны полубоги по сравнению с Верховным Господом. Так же, как фермер обязан платить правителю налоги, отдавая ему определенный процент прибыли от ведения хозяйства, каждый человек должен отдавать определенную часть своего материального имущества полубогам, проводя жертвоприношения. В «Бхагавад-гите», однако, Господь объясняет, что полубоги — это Его слуги и что на самом деле Он Сам, посредством полубогов, посылает людям все награды и благословения. Майаива вихита̄н хи та̄н. Несмотря на то что вайшнаву, верному слуге Господа, не нужно поклоняться полубогам, полубоги, гордые своим высоким с материальной точки зрения положением, порой негодуют, заметив в ком-то горячую преданность Господу, и пытаются устроить все так, чтобы вайшнав пал. Об этом сказано в данном стихе: сура-кр̣та̄ бахаво ’нтара̄йа̄х̣. Однако далее полубоги признаю́т, что преданных защищает Сам Кришна. На самом деле для искреннего преданного любые так называемые препятствия служат стимулом к дальнейшему духовному росту.